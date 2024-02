Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Verkehrsunfall und zwei Unfälle bei Waldarbeiten forderten Verletzte

Einsatzreicher Samstag für die Feuerwehren

VG Asbach (ots)

Zu drei Einsätzen wurden die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Asbach am Samstag gerufen. Ein Verkehrsunfall und zwei Unfälle bei Waldarbeiten forderten Verletzte.

Samstagvormittag gegen 11:15 erfolgte die erste Alarmierung. Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 in Höhe der Ortslage Windhagen. Da die Ortsangabe zunächst unklar war, wurde parallel die Feuerwehr Aegidienberg mit alarmiert. Aufgrund eines medizinischen Notfalls, war ein PKW auf einen Reisebus aufgefahren. Hingegen erster Meldungen war der Fahrer nicht in Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Absicherung und weitere Maßnahmen wurden durch die Feuerwehr Aegidienberg übernommen, sodass die Einheiten Etscheid und Neustadt den Einsatz abbrechen konnten.

Gegen 11:55 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung der Einheit Neustadt. In Neustadt wurde beim Fällen eines Baumes eine Person unter dem gefällten Baum eingeklemmt. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde der Verunfallte erstversorgt und anschließend befreit. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die dritte Alarmierung ging gegen 14:45 Uhr ein. In Krautscheid war ein Mann bei Baumfällarbeiten unter einer Baumwurzel eingeklemmt worden. Durch die Einheit Krautscheid wurde der Verletzte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Mit einem Greifzug des Rüstwagen aus Neustadt wurde die Wurzel gesichert und der Mann anschließend befreit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

