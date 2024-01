Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Mehr Sicherheit in öffentlichen Gebäuden: Neue Hinweistafeln für Notfälle

Windhagen (ots)

Ob beim Sport oder bei einer Veranstaltung: ein Notfall kann jederzeit eintreten und dann ist schnelle Hilfe gefragt. Neue Hinweistafeln in öffentlichen Gebäuden in der Verbandsgemeinde Asbach geben klare Hilfestellungen was bei einem Notfall zu tun ist. Dass Feuerwehr und Rettungsdienst über den europaweiten Notruf 112 erreichbar sind, wissen viele. Doch an welchen Ort befindet man sich genau? Damit die Rettungskräfte zügig helfen können, ist es wichtig den exakten Ort anzugeben und einen Einweiser an die Straße zu stellen. Die erste Hinweistafel wurde kürzlich in der Dreifeldhalle in Windhagen angebracht. Weitere Tafeln sind in der ganzen Verbandsgemeinde Asbach geplant.

Auf den 2 Meter hohen Hinweistafeln sind die wichtigsten Informationen enthalten. Sie zeigen deutlich den genauen Standort mit Adresse sowie einer Lagekarte. Wichtige Erst-Maßnahmen sind aufgeführt und der Hinweis, dass sich ein Einweiser für die Rettungskräfte an die Straße stellt. Für den Einweiser sind eine Warnweste und ein Leuchtstab an der Tafel befestigt. Ebenfalls auf der Tafel angebracht ist ein Laien-Defibrillator, ein sogenannter AED.

Bürgermeister Michael Christ betonte die Bedeutung dieser Aktion: "Die Hinweistafeln sollen nicht nur für Klarheit und Orientierung sorgen, sondern auch dazu beitragen, dass im Falle eines Notfalls schnelle und effektive Maßnahmen ergriffen werden können."

Jeder Besucher sollte sich beim Betreten eines Gebäudes mit den Informationen vertraut machen, um im Ernstfall entsprechend handeln zu können.

Die Erstellung der Hinweistafeln für weitere öffentlichen Gebäuden in der Verbandsgemeinde Asbach ist bereits in vollem Gange und soll in der nächsten Zeit umgesetzt werden. Die ersten Ideen und der Entwurf wurden durch das Team Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Asbach erarbeitet und umgesetzt.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell