FW VG Asbach: Wehren der VG Asbach treffen sich zum Feuerwehrtag

Zahlreichen Neuaufnahmen und Ehrungen in Kölsch-Büllesbach

Buchholz (ots)

Am Samstagnachmittag trafen sich die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Asbach zum jährlichen VG-Feuerwehrtag in Kölsch-Büllesbach. Neben einem Jahresrückblick standen eine Reihe von Neuaufnahmen und Ehrungen auf dem Programm.

Wehrleiter Arnold Schücke konnte im Bürgerhaus in Kölsch-Büllesbach neben den Feuerwehrfrauen und -männern auch viele Ehrengäste begrüßen. Hierunter waren Bürgermeister Michael Christ, der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Volker Lemgen sowie die Ortsbürgermeister und Mitglieder der Räte.

In einem kurzen Jahresrückblick zeigte Arnold Schücke die weiterhin positive Entwicklung der Mitgliederzahlen auf. Über 240 Frauen und Männer sind in den neun Feuerwehreinheiten aktiv, zudem sind 32 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. In der Alters- und Ehrenabteilung sind 45 Kameraden. Beim Rückblick auf das Einsatzgeschehen erwähnte er die schweren Verkehrsunfälle auf der B8 und L272 sowie den Brand einer Gewerbehalle in Fernthal. Abschließend dankte er den zuständigen Abteilungen der Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung sowie den Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bürgermeister Michael Christ blickte auf die Investitionen im Bereich der Feuerwehr zurück. Das neue Feuerwehrhaus in Strauscheid konnte an die Einheit übergeben werden und zwei neue Mehrzweckfahrzeuge sowie Stromerzeuger wurden in Altenhofen und Strauscheid stationiert. Die Planungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Asbach schreiten weiter voran. Er dankte dem Verbandsgemeinderat für die durchweg positive Behandlung von Themen rund um die Feuerwehr und unterstrich die Wichtigkeit vom Ehrenamt Feuerwehr.

Der Buchholzer Ortsbürgermeister Konrad Peuling dankte in seinem Grußwort allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und lobte die tolle Gemeinschaft, die er immer erleben darf. Die Feuerwehr ist eine wichtige Stütze in der Gesellschaft.

Der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Volker Lemgen überbrachte die Grüße von Landrat Achim Hallerbach und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz. Er schilderte die aktuelle Situation im Bereich der Kreisausbildung und konnte mitteilen, dass die Bedarfe an Grundausbildungen alle im Jahr 2024 erfüllt werden können.

Nach den Grußworten konnten durch Bürgermeister Michael Christ in diesem Jahr drei Feuerwehrfrauen und 11 Feuerwehrmänner für den Einsatzdienst neu verpflichtet werden.

Für 15-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr konnte Michael Christ die bronzene Anstecknadel der VG Asbach an Florian Blechinger (Asbach), Michael Buchholz (Asbach), Florian Buslei (Altenhofen), Timo Hoß (Asbach), Matthias König (Krautscheid), Dirk Kurz (Altenhofen), Marko Weiß (Krautscheid) sowie Nicole Werner (Neustadt) verleihen.

Für 25-jährige Dienstzeit wurden mit der silbernen Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz Klaus Nümm (Asbach), Andreas Otto (Asbach) und Ingo Zimmermann (Buchholz) ausgezeichnet.

Nach den vielen Verpflichtungen und Ehrungen stand auch eine Verabschiedung auf dem Programm. Michael Gerressen von der Einheit Fernthal wurde aus dem aktiven Einsatzdienst verabschiedet. Michael Christ dankte für das langjährige Engagement in der Feuerwehr und überreichte ein kleines Geschenk.

Nach dem offiziellen Teil startete der "Krautscheider Hüttenzauber" mit musikalischer Begleitung vom Spielmannszug Eudenbach. Am Sonntag wartete der zweite Teil des Feuerwehrfestes. Neben Aktivitäten für die Kinder, wartete eine Fahrzeugausstellung sowie eine Schauübung bei dem die Feuerwehr ihr Können bei einem nachgestellten Verkehrsunfall zeigte.

