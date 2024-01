BPOL NRW: Festnahme im Wuppertaler Hauptbahnhof

Dortmund (ots) - Am Samstagnachmittag (13. Januar) machten Passanten Bundespolizisten auf einen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof aufmerksam, der sich augenscheinlich in einer Notlage befand. Plötzlich wurde dieser zunehmend aggressiver beleidigte die Beamten und griff sie schließlich an. Gegen 17:30 Uhr machte eine Reisende Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund ...

mehr