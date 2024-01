Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Augenscheinlich Hilfloser greift Bundespolizisten an

Dortmund (ots)

Am Samstagnachmittag (13. Januar) machten Passanten Bundespolizisten auf einen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof aufmerksam, der sich augenscheinlich in einer Notlage befand. Plötzlich wurde dieser zunehmend aggressiver beleidigte die Beamten und griff sie schließlich an.

Gegen 17:30 Uhr machte eine Reisende Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund auf einen Mann aufmerksam, der sich am Haupteingang, liegend auf dem Boden befand. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu dem 56-Jährigen, welcher ansprechbar war. Die Polizisten halfen dem deutschen Staatsbürger aufzustehen. Als die Uniformierten ihn fragten, ob er eine ärztliche Versorgung benötigen würde, schrie der Wohnungslose die Einsatzkräfte an und beleidigte diese mehrfach. Die Beamten forderten den aggressiven Mann auf, sie zur Dienststelle zu begleiten. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen beschimpfte er die Polizeibeamten erneut. Daraufhin wurde er mittels eines Festhaltegriffs in das Bundespolizeirevier gebracht und durchsucht. Dabei kniff er die Uniformierten in die Unterarme, trat und schlug nach diesen. Einer der Beamten wurde dabei am Knie und einer am Arm getroffen. Beide Polizisten erlitten dabei Schmerzen, waren aber weiterhin dienstfähig. Zudem trat und schlug der unkooperative Mann mehrfach gegen die Tür der Gewahrsamszelle und urinierte in dieser.

Nach mehrfacher Nachfrage, machte der Aggressor schließlich mündliche Angaben zu seiner Person. Ermittlungen ergaben, dass er bereits in jüngster Vergangenheit polizeilich in Erscheinung trat. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Tatverdächtige mit 2,6 Promille alkoholisiert war. Als die Bundespolizisten ihm einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof erteilten und ihn aufforderten seine Gegenstände entgegenzunehmen, um die Wache zu verlassen, holte der Deutsche unvermittelt aus und schlug in die Richtung eines Polizeibeamten. Dieser wehrte den Schlag ab und die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten zu Boden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Polizeibekannte in Gewahrsam genommen und nach einer ärztlichen Untersuchung in das Polizeigewahrsam Dortmund gebracht.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell