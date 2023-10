LPI-J: Diebstahl vereitelt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Dienstag in der Früh ereignete sich auf der Landstraße L1062 ein Verkehrsunfall. Ein PKW VW befuhr die Fahrbahn aus Richtung Stadtroda kommend in Richtung Seitenroda, als plötzlich ein Reh querte. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

