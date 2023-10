LPI-J: Zigarettenautomat angegriffen

Jena (ots) - Am Dienstagabend zündeten Unbekannte in der Dorothea-Veit-Straße einen Böller und steckten diesen in die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienwohnhauses. Durch die folgende Detonation wurde Sachschaden an der Anlage sowie an den darin befindlichen Zeitungen verursacht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

