Polizei Bochum

POL-BO: Räuberischer Diebstahl in Wittener Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Montagmittag, 5. Juni, in einer Wittener Arztpraxis gekommen. Die Polizei fahndet nach einem Täter und sucht Zeugen.

Gegen 14.05 Uhr suchte ein Unbekannter eine Praxis an der Bahnhofstraße 17 in Witten-Mitte auf. Eine Angestellte (36, aus Witten) bemerkte, dass der Mann sich unbefugt im Umkleidebereich aufhielt und an den dortigen Spinden hantierte. Anschließend versuchte er in gebückter Haltung zu flüchten, woraufhin sich die 36-Jährige ihm in den Weg stellte. Der Kriminelle schubste die Frau zur Seite und flüchtete. Im Nachgang bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus ihrem Spind entwendet wurde.

Der Täter wird als männlich, etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er habe sehr kurze braune Haare (Millimeterschnitt) und mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose, einer weißen Jeansjacke und trug einen grauen Rucksack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell