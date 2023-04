POL-PDTR: Verstoß nach dem Tierschutzgesetz/Diebstahl

Kell am See (ots) - In der Nacht von Ostermontag, 10.04.2023 auf Dienstag, 11.04.2023 wurde durch bislang unbekannte Täter eine Zugangstür zur Bäckerei Backhörnchen in Kell am See aufgebrochen. Dadurch gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen die zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer ...

