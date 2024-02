Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0189 Nach einem Raub in der Nacht zu Mittwoch (20. Februar 2024) sucht die Polizei nun Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich ein 28-jähriger Mann aus Dortmund gegen 23:10 Uhr in der Mallinckrodtstraße. Nachdem er am nördlichen Eingang des Dietrich-Keuning-Parks in Richtung Osten vorbeigegangen war, traf er auf zwei unbekannte Männer. Einer der Unbekannten bedrängte den ...

