Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in der nördlichen Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0189

Nach einem Raub in der Nacht zu Mittwoch (20. Februar 2024) sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich ein 28-jähriger Mann aus Dortmund gegen 23:10 Uhr in der Mallinckrodtstraße. Nachdem er am nördlichen Eingang des Dietrich-Keuning-Parks in Richtung Osten vorbeigegangen war, traf er auf zwei unbekannte Männer. Einer der Unbekannten bedrängte den 28-Jährigen und ergriff seinen linken Arm. Hierbei versuchte er, Schmuck von der Hand zu entreißen. Daraufhin wehrte sich der Dortmunder, sodass es zu einer Auseinandersetzung kam.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß auf der Mallinckrodtstraße in Richtung Westen und bog nördlich in die Herderstraße ab.

Nach dem Raub fiel dem 29-Jährigen auf, dass seine Halskette fehlte.

Beide Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - 20 bis 25 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dunkle Bekleidung mit Kapuze - schmale Gesichtszüge

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell