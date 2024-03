Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich bei Wartungsarbeiten an Ampel.



Im Kreuzungsbereich Lagesche Straße/Klingenbergstraße/Nordstraße ereignete sich am Dienstagvormittag (05.03.2024) ein Zusammenstoß zweier Autos, während die Ampel außer Betrieb war. Ein 66-Jähriger aus Dörentrup war gegen 11 Uhr mit seinem Seat auf der untergeordneten Klingenbergstraße in Richtung Nordstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 64-Jähriger aus Lage mit seinem Toyota auf der vorfahrtberechtigten Lageschen Straße in Richtung Orbker Straße. Auf der Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, so dass der Dörentruper und die 63-jährige Beifahrerin im Toyota leichte Verletzungen erlitten. An der Ampel wurden zum Unfallzeitpunkt Wartungsarbeiten einer Firma durchgeführt, so dass an den untergeordneten Straßen gelbes Blinklicht angezeigt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in ein Klinikum. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. An ihnen entstand ein Sachschaden, der auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird.

