LPI-SHL: Unfall beim Wenden

Eisfeld (ots) - Am Mittwoch begaben sich zwei Männer in den frühen Morgenstunden zu einem Snack-Automaten in der Coburger Straße in Eisfeld. Sie nahmen den Automaten zunächst in Augenschein und verließen anschließend den Bereich, nur um dann maskiert zurückzukommen und den Snack-Automaten aufzubrechen. Die Täter entwendeten Waren im Wert von etwa 1.500 Euro und verursachten einen Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: ...

mehr