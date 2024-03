Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl von Baustelle.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.03.2024) zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf der Baustelle eines Rohbaus. Die unbekannten Täter entwendeten Diesel, diverse Baustellenwerkzeuge und eine Leiter im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

