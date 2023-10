Pößneck (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 07.30 Uhr, wurde in Pößneck Im Lutschgen in eine Firma eingebrochen. Es wurden unter anderem eine größere Menge an Werkzeugen entwendet, sodass davon auszugehen ist, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0272466 bei der Polizei in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

