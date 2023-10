LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots) - Gestern Nachmittag gegen 15:20 Uhr ereignete sich in Saalfeld in der Straße Mittlerer Watzenbach ein Verkehrsunfall. Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem 14-jährigen Beifahrer in Richtung Ortsausgang als sie verkehrsbedingt halten musste. Dies übersah ein dahinter befindlicher 41-jähriger Autofahrer und fuhr der 47-Jährigen auf. Die drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher ...

mehr