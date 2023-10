Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Simson

Gräfenthal (ots)

Gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei am gestrigen Tage über einen Verkehrsunfall in Gräfenthal im Bereich der Probstzellaer Straße informiert. Ein 52-Jähriger wollte von der Straße zur dortigen Tankstelle abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt der Fahrer verkehrsbedingt an. Dies übersah ein dahinter befindlicher 16-jähriger Fahrer einer Simson und fuhr dem 52-Jährigen auf. Bei dem Aufprall verletzte sich der 16-Jährige schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

