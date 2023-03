POL-BI: Zeugen gesucht: Mofa beschädigt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt haben Unbekannte am Dienstag, 07.03.2023, Portemonnaies von zwei Bielefelderinnen erbeutet. Die eine benutzte die Stadtbahn und einen Fahrstuhl, die andere hielt sich in einem Modegeschäft auf. Eine 66-jährige Bielefelderin fuhr mit einer Stadtbahn der Linie 2 in Richtung Altenhagen. Gegen 09:55 Uhr stieg sie an der unterirdischen Haltestelle "Beckhausstraße" ...

mehr