Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bedrohungslage durch Polizei beendet

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr entwickelte sich in Pößneck im Bereich der Turmstraße aus einer häuslichen Gewalt heraus eine Bedrohungslage. Ein 24-Jähriger begab sich mit einer Machete bewaffnet allein in ein Badezimmer und kam nicht mehr heraus. Zuvor verhielt er sich sehr aggressiv den Beamten gegenüber und bedrohte mehrere Personen. Die Beamten der Einsatzunterstützung Saalfeld und der Polizeiinspektion Saale-Orla waren in der Lage den 24-Jährigen zu überwältigen und in der Folge festzunehmen. Es wurde niemand verletzt. Die Machete wurde beschlagnahmt. Der Beschuldigte hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille. Ein Drogenvortest verlief negativ. Der 24-Jährige wurde in der Folge einem Arzt vorgestellt und kam nach dessen Begutachtung in polizeilichen Gewahrsam. Nach Rücksprache mit einem Richter wurde dieser Gewahrsam am heutigen Morgen beendet und der 24-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Nun muss sich der Beschuldigte bezüglich mehrerer begangener Straftaten verantworten.

