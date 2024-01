Griesheim (ots) - Nachdem Unbekannte aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bessunger Straße wertvollen Schmuck erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen 09:30 und 13:00 Uhr sollen die ungebetenen Gäste am Dienstag (23.01.) in die Wohnung eingedrungen sein. Nachdem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen, durchwühlten sie ...

mehr