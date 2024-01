Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verstärkte Kontrollen der Polizei zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Darmstadt (ots)

Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in den letzten Tagen verstärkt Kontrollen im Innenstadtbereich durchgeführt. Bei den sowohl offenen als auch zivilen Kontrollmaßnahmen erhielten die Ordnungshüter Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz. Die Erhöhung des Kontrolldrucks dient insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern und aus der Anonymität zu holen sowie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern.

Bereits am Freitag (12.01.) überprüften die Beamten zwischen 12 und 20 Uhr insgesamt 19 Personen im Herrngarten. Hier stellten sie vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und stellten unter anderem geringe Mengen an Cannabis, Crack und Heroin sicher. Die vier Personen, unter ihnen eine 18-Jährige Frau, bei der sechs Gramm Heroin sichergestellt wurde, werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Bei der Kontrolle einer größeren Personengruppe am Dienstag (16.01.) gegen 13:30 Uhr im Herrngarten befand sich unter den 14 Kontrollierten ein Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen den 37-Jährigen, der durch die Beamten auch nach mehrfach falsch angegebenen Personalien zweifelsfrei identifiziert werden konnte, bestand aufgrund mehrfacher Verstöße gegen die Bewährungsauflagen ein Haftbefehl des Amtsgericht Darmstadt. Nachdem er durch die Beamten vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt wurde, lieferten sie in eine Justizvollzugsanstalt ein. Bei dem Handel mit Betäubungsmittel wurde ein 39-jähriger Mann nach einer kurzzeitigen Observation durch Zivilkräfte der Polizei erwischt. Nachdem die Beamten den 39-Jährigen kontrollierten, stellten sie bei ihm geringe Mengen an Marihuana und Kokain sicher. Er wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtlich verantworten müssen. Als Zivilfahnder gegen 18 Uhr eine Gruppe von drei jungen Männern im Bereich des Schlossgrabens kontrollieren wollten, ergriffen diese sofort die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Beamten sie rasch ein und nahmen die drei Jugendlichen vorläufig fest. Nachdem die Ordnungshüter beobachteten, wie die jungen Männer bei der Verfolgung Gegenstände wegwarfen, stellte sich bei der anschließenden Absuche heraus, dass sie insgesamt im Besitz von rund 25 Gramm Haschisch und einem verbotenen Einhandmesser waren. Auch sie werden sich nun rechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Zusätzlich konnte im Laufe der weiteren Kontrollmaßnahmen vermeintliches Diebesgut wie beispielsweise noch originalverpackte Kopfhörer sichergestellt werden. Diese konnten bislang jedoch noch keiner Tat zugeordnet werden.

Auch am Dienstag (23.01.) führte Beamtinnen und Beamten Personenkontrollen im Innenstadtbereich durch. Hierbei kam es erfreulicherweise zu keinen nennenswerten Ergebnissen.

Zum Schutz des öffentlichen Raums werden in der kommenden Zeit gleich gelagerte Schwerpunktkontrollen durch uniformierte und zivile Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Darmstadt fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell