POL-LIP: Lemgo. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Mädchen wieder da.

Lippe (ots) - Am 23.02.2024 gegen 16.15 Uhr warf ein unbekannter Täter in der Waldstraße eine Batterie auf ein fahrendes Auto. Ein 27-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem VW Golf in Richtung Wenkenstraße, als er plötzlich einen lauten Knall wahrnahm und bemerkte, dass seine Windschutzscheibe beschädigt ...

