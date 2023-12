POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Kennzeichendiebstahl- Polizei sucht Zeugen (21.12.2023)

Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Montagabend, 18.12., bis Mittwochnachmittag, 20.12., hat ein unbekannter Täter in der Tiefgarage des Gebäudes Rudolf-Virchow-Straße 3/2 an einem dort abgestellten Renault die Heckscheibe eingeschlagen. Durch die Tat entstand am Renault Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die ...

mehr