Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (21.12.2023)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Bergstraße und Wilhelmstraße am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, verletzt worden. Ein 16-Jähriger fuhr mit einem Roller Suzuki auf der Bergstraße. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße missachtete der junge Mann nach derzeitigen Stand die Vorfahrt eines 21-jährige Daimler-Fahrers, der auf der Wilhelmstraße in stadteinwärtige Richtung unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich der 16-Jährige leicht. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der Mann anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Den Schaden am Daimler schätzt die Polizei auf eine Höhe von rund 1.000 Euro.

