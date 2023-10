Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlenes Rad bei Personenkontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt hat am späten Montagabend (2.10.) einen 49-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm ein als gestohlen gemeldetes Rad sichergestellt. Gegen 21.15 Uhr fiel den Einsatzkräften der polizeibekannte Mann auf dem Fahrrad in der Schleiermacherstraße auf. Es folgte eine Kontrolle und Abgleich der Rahmennummer des Velos mit dem polizeilichen Fahndungsbestand. Hierbei stellte die Streife fest, dass es nach einem Diebstahl seit 2017 zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Rad wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dazu, wie der 49 Jahre alte Tatverdächtige in den Besitz kommen konnte, dauern an.

