Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Frau durch 13-Jährigen verletzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine 25 Jahre alte Frau wurde am Dienstagmittag (03.10.) mutmaßlich von einem 13-Jährigen in einem Hotel in der Hauptstraße verletzt. Gegen 14.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten die Verletzte in dem Innenhof des Anwesens in Ginsheim. Nach ersten Erkenntnissen soll der Junge die Frau gegen 13.30 Uhr aufgesucht haben. Hintergrund des Treffens sollen nach derzeitigen Ermittlungen sexuelle Beziehung zwischen beiden gewesen sein. Aus noch ungeklärten Gründen soll der 13-Jährige die Frau mit einem Messer verletzt haben und anschließend geflüchtet sein. Die 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie ärztlich versorgt wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Streifenteams konnten den Jungen, der aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften strafunmündig ist, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung antreffen. Er wurde im Anschluss an die Erziehungsberechtigten überstellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Zum Schutz des 13-jährigen Kindes können aktuell keine weiteren Auskünfte zu dem Sachverhalt gegeben werden. Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

