POL-DA: Schaafheim: Inoffizielle Fahrstunden mit abruptem Ende

Groß-Umstadt (ots) - Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Michelstadt befuhr am Montag (02.10) am frühen Abend die B 45 von Groß-Umstadt in Richtung Höchst im Odw. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, rutschte auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrmals. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt und mit einem Rettungswagen in ...

