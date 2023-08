Polizei Steinfurt

POL-ST: Tödlich verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Lotte (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 35jähriger Kradfahrer die Bahnhofstr. in nördlicher Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr ein 68jähriger Pkw-Fahrer die Bahnhofstr. in entgegen gesetzter Richtung und beabsichtigte nach links in die Straße Am Kronenpohl abzubiegen. Hierbei kam es zw. ihm und dem entgegenkommenden Kradfahrer zum Zusammenstoß. Trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte verstarb der Kradfahrer noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer verblieb unverletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde zur Unfallaufnahme hinzu gezogen. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 30000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell