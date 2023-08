Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Quickborn: Feuerwehr rettet elf Menschen bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Pinneberg (ots)

Quickborn: Feuerwehr rettet elf Menschen bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Datum: Mittwoch, 23. August 2023, 3.46 Uhr +++ Einsatzort: Quickborn, Bahnhofstraße +++ Einsatz: FEU Y (Feuer, Menschenleben in Gefahr) Quickborn - Die Freiwillige Feuerwehr Quickborn hat in der Nacht auf Mittwoch (23. August) elf Menschen, darunter ein Baby, von einem Vordach eines Wohn- und Geschäftshauses an der Bahnhofstraße in Quickborn gerettet. Den Bewohnern der Wohnungen in den beiden oberen Stockwerken war wegen eines Kellerbrandes der Fluchtweg über das verrauchte Treppenhaus des Gebäudes abgeschnitten gewesen. Für die Feuerwehr Quickborn war um 3.46 Uhr Vollalarm ausgelöst worden. Beim Eintreffen des stellvertretenden Wehrführers Daniel Dähn standen elf Menschen auf dem Vordach des Hauses. Die Feuerwehr holte sie über die Drehleiter herunter. Alle wurden vom Rettungsdienst gesichtet, ein Transport in eine Klinik war in keinem Fall nötig. Nach der Menschenrettung gingen nacheinander drei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Für die Löscharbeiten wurde ein C-Rohr eingesetzt. Nach deren erfolgreichem Abschluss wurden Treppenhaus und Keller vom Brandrauch befreit. Da die Wohnungstüren allesamt von den Bewohner geschlossen gehalten waren, konnten die Mieter nach dem Ende des Einsatzes um 5.20 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Quickborn: ca. 30 mit 6 Fahrzeugen KFV Pinneberg: 1 Rettungsdienst RKiSH:; 6 mit 2 RTW und 1 NEF Polizei und Kripo Stadtwerke Quickborn Einsatzleiter: Wido Schön, Wehrführer FF Quickborn

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg