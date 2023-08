Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Seeth-Ekholt: Waschmaschine und Wäschetrockner brennen in ehemaligem Bauernhof

Pinneberg (ots)

Seeth-Ekholt: Waschmaschine und Wäschetrockner brennen in ehemaligem Bauernhof Datum: Donnerstag, 17. August 2023, 17.47 Uhr +++ Einsatzort: Seeth-Ekholt, Beeklohe +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard)

Seeth-Ekholt - In dem Hauswirtschaftsraum einer Wohnung auf einem ehemaligen Bauernhof in Seeth-Ekholt ist am Donnerstagabend (17. August) ein Feuer ausgebrochen. Etwa 70 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Seeth-Ekholt, Kölln-Reisiek und Elmshorn waren im Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die drei Wehren waren um 17.47 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand an der Straße Beeklohe in Seeth-Ekholt alarmiert worden. Zum Glück stellte sich die Lage als nicht so dramatisch dar. Dort war in einer Wohnung auf einem ehemaligen Bauernhof im Hauswirtschaftsraum ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner hatten die Tür zu dem Zimmer geschlossen und das Haus unverletzt verlassen. Gleiches galt für die Nachbarn in den daneben liegenden Wohnungen. Der stellvertretende Seeth-Ekholter Wehrführer Frank Stoffer lobte als Einsatzleiter das Verhalten. Die Bewohner hätten alles richtig gemacht. So habe sich das Feuer bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer nicht weiter ausbreiten können. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz gingen in die betroffene Wohnung vor. Sie lokalisierten das Feuer und löschten es grob ab. Danach brachten sie einen Wäschetrockner und eine Waschmaschine ins Freie, wo diese weiter abgelöscht wurden. Die Feuerwehrleute kontrollierten mit Wärmebildkameras ausführlich, ob Feuer eventuell in die Zwischendecke gezogen war. Nachdem dieses ausgeschlossen werden konnte und das Gebäude ausführlich belüftet worden war, machten sich die Helfer nach etwa einer Stunde zum Abmarsch fertig. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Seeth-Ekholt: 30 mit 3 Fahrzeugen FF Kölln-Reisiek: 24 mit3 Fahrzeugen FF Elmshorn: 16 mit 4 Fahrzeugen KFV Pinneberg: stellv. Kreiswehrführer Stefan Mohr Rettungsdienst RKiSH: 2 mit 1 RTW (Bereitstellung) Polizei: 4 mit 2 Streifenwagen Stadtwerke Elmshorn

