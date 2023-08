POL-WHV: PKW überschlägt sich nach Kreisverkehr

Jever (ots) - Am 07.08.2023, gegen 09:50 Uhr, befuhr eine 45-jährige Radfahrerin den Radweg entlang der Blauen Straße in Richtung der Wittmunder Straße in Jever. Zeitgleich befuhr eine 77-jährige Radfahrerin die Wittmunder Straße in Richtung der Blauen Straße auf dem dortigen linksseitigen, für Radfahrer freigegebenen, Gehweg. An der Einmündung der Wege kollidierten beide Radfahrerinnen miteinander und stürzten. ...

