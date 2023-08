Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Pinneberg (ots)

Elmshorn: Fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei Küchenbrand in Mehrfamilienhaus Datum: Montag, 21. August 2023, 11.07 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Köllner Chaussee +++ Einsatz: FEU G R10 (Feuer größer Standard, bis zu 10 Verletzte an Einsatzstelle) Elmshorn - Zu einem Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn und den Rettungsdienst hat am Montag (23. August) ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus geführt. Insgesamt erlitten fünf Bewohner leichte Rauchvergiftungen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es waren mehr als 70 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK und Polizei im Einsatz Das Feuer war um 11.07 über den bundeseinheitlichen Notruf 112 gemeldet worden. In dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus sind insgesamt zehn Personen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte standen fünf Personen vor dem Haus, zwei von ihnen waren offensichtlich aus dem Obergeschoss gesprungen. Das Erdgeschoss war komplett verraucht. Es stand die Vermutung im Raum, dass sich noch weitere Personen im Gebäude aufhalten. Die ersten zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Elmshorn verschafften sich gewaltsam über zwei Terrassentüren Zugang zu dem Haus. Insgesamt wurden vier Trupps zur Personensuche in beiden Stockwerken eingesetzt. Die Suche verlief negativ. Das Feuer selbst erfasste die gesamte Küche. Türen zum Flur und zu anderen Zimmern brannten ganz oder teilweise durch. Die Feuerwehr löschte den Brand unter dem Einsatz eines C-Rohres. Die Stadtwerke schalteten das Haus stromlos. Die Stadt Elmshorn kümmert sich um die Unterbringung der Bewohner. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Kräfte

Freiwillige Feuerwehr Elmshorn: 40 mit neun Fahrzeugen KFV Pinneberg: 1 mit 1 Fahrzeug Rettungsdienst RKiSH: 30 mit 16 Fahrzeugen DRK Elmshorn: 3 mit 1 Fahrzeug Polizei und Kripo Stadtwerke Elmshorn Stadt Elmshorn Einsatzleiter: Alexander Ratz-Wahlers, stellv. Zugführer FF Elmshorn

