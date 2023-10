Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Eine 25 Jahre alte Frau wurde am Dienstagmittag (03.10.) mutmaßlich von einem 13-Jährigen in einem Hotel in der Hauptstraße verletzt. Gegen 14.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten die Verletzte in dem Innenhof des Anwesens in Ginsheim. Nach ersten Erkenntnissen soll der Junge die Frau gegen 13.30 Uhr aufgesucht haben. Hintergrund des Treffens sollen nach ...

