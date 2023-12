Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liptingen - Neuhausen, B 311, Lkr. Tuttlingen) Gegen liegengebliebenes Fahrzeug gefahren - zwei Personen leicht verletzt

Emmingen-Liptingen, Liptingen - Neuhausen, B 311, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am späten Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 311, zwischen dem Kreisverkehr B 14 / B 311 bei Liptingen und der Abzweigung zur Landesstraße 440 bei Neuhausen ob Eck, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen haben. Aufgrund eines technischen Defekts blieb ein Citroen Jumper Kleintransporter eines 23-jährigen Fahrers kurz vor 23 Uhr auf der genannten Strecke stehen. Auch die Beleuchtung an dem Fahrzeug funktionierte nicht mehr. Ein kurz nach 23 Uhr mit einem Mercedes Sprinter mit Anhänger in selber Richtung fahrender 21-Jähriger nahm den unbeleuchtet am Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter zu spät war. Aufgrund nahenden Gegenverkehrs konnte der Sprinter-Fahrer dem Citroen nicht mehr ausweichen und fuhr gegen das Heck des stehenden Kleintransporters. Beide Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

