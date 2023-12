LPI-SHL: Diebstahl aus Garage

Meiningen (ots) - Am Abend des 14.12. bzw. in der Nacht zum 15.12.2023 verschmutzten unbekannte Täter ein Parteibüro in der Eleonorenstraße in Meiningen mit antisemitischen und rechtsradikalen Aufklebern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei dieser zu melden, damit die Tat schnellstmöglich aufgeklärt werden kann. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ...

