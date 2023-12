Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich in Villingen auf der Kreuzung Max-Planck-Straße / Werner von Siemens-Straße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden ereignet. Gegen 11:00 Uhr war eine 64-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Werner-von Siemens-Straße in Richtung Max-Planck-Straße unterwegs. Auf dieser fuhr ein 67-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Berliner Straße kommend, um die Kreuzung zu passieren. Die Hyundai-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des 67-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen und mussten ärztliche behandelt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell