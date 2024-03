Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zimmerbrand in einer Jugendeinrichtung.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (07.03.2024) gegen 4.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Ankleidezimmer einer Jugendeinrichtung in der Brahmsstraße gerufen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Eine 43-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde im Krankenhaus behandelt. Bis auf zwei Zimmer im Dachgeschoss verblieb die Jugendeinrichtung bewohnbar. Die Schadenshöhe wird grob auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer durch einen technischen Defekt an einer Mehrfachsteckdose entstanden.

