Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf K16 verletzt

Mainz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K16 zwischen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Drais wurde am späten Nachmittag des 29.11.2023 ein 32-jähriger Radfahrer verletzt. Der Ingelheimer befuhr mit seinem Fahrrad die Kreisstraße in Richtung Drais, als sich der PKW des späteren Unfallverursachers von hinten näherte. Der Fahrer des PKW, ein 21-jähriger Mann aus Bubenheim, gab an, dass er von einem entgegenkommenden Fahrzeug mit eingeschaltetem Fernlicht derart geblendet wurde, dass er den am Fahrbahnrand fahrenden Radfahrer trotz eingeschalteter Beleuchtung am Rad nicht sehen konnte. Es kam zum Zusammenstoß infolge dessen der Radfahrer stürzte und medizinisch versorgt werden musste. An PKW und Fahrrad entstand zudem Sachschaden. Der unfallbeteiligte Radfahrer wurde zur Überwachung in die Universitätsklinik verbracht.

