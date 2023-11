Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt, Jugendlicher mit Messer verletzt

Mainz-Innenstadt (ots)

Dienstag, 28.11.2023

Am Dienstagnachmittag kam es in Mainz zu einer Auseinandersetzung zweier Jugendlicher, bei der ein 15-Jähriger verletzt wurde.

Gegen 14:00 Uhr gerieten die beiden 15-Jahre alten Jugendlichen vor einer Mainzer Schule in Streit. Im Rahmen dessen zog der später Beschuldigte ein Messer und verletzte seinen gleichaltrigen Kontrahenten durch einen Stich in den Bauch. Nach der Tat flüchtete der junge Mann zu Fuß und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen an einer Bushaltestelle in der Mainzer Innenstadt durch die Polizei festgestellt werden. Der verletzte Jugendliche wurde in ein Mainzer Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

