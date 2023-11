Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim; Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Mainz - Laubenheim (ots)

Am Montagmittag gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Fall von Unfallflucht im Riedweg in Mainz. Das beschädigte Auto stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand als ein blauer Mini Coopper links an dem Fahrzeug vorbeifuhr. Hierbei wurde am geparkten Auto der linke Außenspiegel beschädigt und auch der Unfallverursacher verlor seinen rechten Außenspiegel an der Unfallstelle.

Zudem wurde der Unfall von einem Zeugen beobachtet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. einen blauen Mini Cooper ohne rechten Außenspiegel gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

