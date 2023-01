Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Muggensturm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23:48 Uhr auf der B462 zu einem Verkehrsunfall, der Fahrzeugführer befand sich hierbei unter dem Einfluss von Alkohol. Der mutmaßliche Unfallverursacher befuhr die B462 von der Autobahn kommend in Richtung Gaggenau. Auf Höhe Rauental geriet der 27-jährige Iveco-Fahrer von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam schließlich an der Leitplanke zum Stillstand. Zu einer Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten bei dem jungen Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 2 Promille. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Den Mann erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/lg

