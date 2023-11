POL-PPMZ: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Ober-Olm und Essenheim

Mainz - Laubenheim (ots) - Am Montagmittag gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Fall von Unfallflucht im Riedweg in Mainz. Das beschädigte Auto stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand als ein blauer Mini Coopper links an dem Fahrzeug vorbeifuhr. Hierbei wurde am geparkten Auto der linke Außenspiegel beschädigt und auch der Unfallverursacher verlor seinen ...

mehr