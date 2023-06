Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Lagerhalle und Diebstahl von Buntmetall - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (18.06.2023) ist es in Henstedt-Ulzburg zu einem Einbruch in die Lagerhalle eines Betriebes für Elektro- und Heizungsinstallationen gekommen.

In der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 15:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Betriebsgelände in der Philipp-Reis-Straße und betraten gewaltsam das Gebäude. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter ca. 200 kg Kupferschrott und weitere Kupferrohre im Wert von rund 1.500 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass das Stehlgut mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich Transporter abtransportiert wurde.

Zur konkreten Schadenshöhe können keine Angaben getätigt werden.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Philipp-Reis-Straße beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell