POL-SE: A 23 (Heide - Hamburg) - Zeugen nach Kraftfahrzeugrennen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (18.06.2023) ist es im Gnäterkuhlenweg in Abwesenheit der Bewohner zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach ersten Informationen drangen unbekannte Täter in der Zeit 13:00 Uhr und 16:00 Uhr in das Wohnhaus ein und durchwühlten sämtliche Räume Zum Stehlgut liegen noch ...

mehr