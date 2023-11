Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau; Wohnungsbrand mit verstorbener Person

Mainz - Weisenau (ots)

Am Mittwochabend (29.11.23) gegen 22 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße in Mainz-Weisenau. Hierbei konnte durch die Feuerwehr eine verstorbene Person in der betroffenen Wohnung aufgefunden und der Brand gelöscht werden.

Ob es sich bei der Person um den Wohnungsinhaber handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zur Feststellung der Brandursache hat die Staatsanwaltschaft Mainz die Kriminaldirektion Mainz mit den Ermittlungen beauftragt. Zur Klärung der Brandursache werden hierbei auch externe Brandsachverstände hinzugezogen. Mit weiteren Erkenntnissen ist daher erst im Laufe der nächsten Woche zu rechnen.

