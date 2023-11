Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung durch Feuer++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln++

Emden - Sachbeschädigung durch Feuer++

Am 29.11.2023 kam es gegen 22:15 Uhr zu einer Inbrandsetzung eines städtischen 120-Liter Restmüllbehälters in der Fürbringerstraße, Höhe der Hausnummer 58. Der Behälter brannte vollständig aus und wurde dadurch zerstört. Die eingesetzten Kräfte der Polizei Emden dämmten das Feuer mit eigenen Mitteln ein, ein zusätzliches Eingreifen der Emder Feuerwehr war zum vollständigen Ablöschen trotzdem erforderlich. Nach den Löscharbeiten war noch erkennbar, dass sich in der Restmülltonne große Mengen Altpapier befunden hatten. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die unbekannten Täter das Papier vorsätzlich dort, möglicherweise zu Entsorgungszwecken, verbrannt haben. Durch das Feuer wurde zudem ein an der Örtlichkeit geparkter Pkw VW Polo in Grau beschädigt, in dem die Kunststoffteile an den Fahrzeugsäulen angeschmolzen. Zudem weisen beide Türen auf der Beifahrerseite Brandflecken auf. Die Polizei Emden hat den Brandort aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, die Emder Wache zu kontaktieren.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 29.11.2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Emder Polizei in der Straße "Am Kleinbahnhof-Ost" einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Ihlow. Bei der Kontrolle stellen die Einsatzkräfte fest, dass der 22-jähirge mit im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich deutliche Erkenntnisse, dass der führerscheinlose Mann zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Der Mann muss sich jetzt in einem Strafverfahren und im Rahmen einer begangenen Ordnungswidrigkeit verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter:

Polizei Emden 04921-8910

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell