POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.11.2023

Moormerland - Führen eines Pkw ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung

Am 28.11.2023 stellten Einsatzkräfte der Leeraner Autobahnpolizei gegen 16:20 Uhr auf der Heinrich-Lübke-Straße einen Pkw fest, welcher den dortigen Dorfplatz in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße verließ. Dabei bemerkten die Einsatzkräfte, dass sich auf dem hinteren Kennzeichen keine amtliche Zulassungsplakette befand und entschlossen sich zur Kontrolle des Fahrzeuges. Bei der Überprüfung des 26-jährigen Fahrers aus Moormerland wurde festgestellt, dass dieser nicht nur mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, der seit einem Jahr nicht mehr versichert ist, sondern, dass der Mann auch über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Zudem führte er noch ein Kind in seinem Fahrzeug mit. Die Polizei hat dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Uplengen/BAB 28 - Reifenplatzer auf der Autobahn

Am 28.11.2023 kam es um 14:58 Uhr auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Apen und Filsum zu einem Reifenplatzer an einem Pkw. Die 18-jährige Fahrerin aus Filsum verlor aus diesem Grund die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich danach mit dem Pkw. Der Pkw war dann auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Die junge Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die A 28 wurde zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis ca. 16:00 Uhr gesperrt.

BAB 28/ Apen/Westerstede - Kollision auf der Autobahn

Am 29.11.2023 kam es gegen 03:20 Uhr auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Westerstede zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugführern. Ein 22-jähriger Mann aus Wittmund befuhr die BAB 28 in genannter Richtung auf dem Überholfahrstreifen und fuhr auf das Heck eines auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen Fahrzeugs eines 55-jährigen Mannes und seiner 57-jährigen Beifahrerin aus den Niederlanden auf. Auf Grund der Kollision verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, wobei der Pkw des 22-jährigen an die Außenschutzplanke und der andere Wagen an die Mittelschutzplanke prallte. Die Fahrzeuge blieben dann schwer beschädigt auf dem Hauptfahrstreifen und auf dem Seitenstreifen liegen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Der Hauptfahrstreifen wurde für den Zeitraum der Bergungsarbeiten ca. für drei Stunden gesperrt.

