POL-LER: Nachtragspressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.11.2023

Westoverledingen/Ihrhove - Unfall mit Hund Am 27.11.2023 kam es gegen 08:45 Uhr auf der Bundesstraße 70 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeugführer und einem Hund. Der Verkehrsteilnehmer war auf der B 70 in Fahrtrichtung Papenburg unterwegs, als in Höhe der Reithalle ein schwarzer größerer Hund (vermutlich Labrador oder ähnlich) die Fahrbahn kreuzte und mit dem Auto zusammenstieß. Der Fahrer des Pkw hielt an und suchte die nähere Umgebung nach dem Tier ab, konnte es aber nicht mehr finden. Er meldete den Unfall der Polizei Rhauderfehn. Der Verbleib des Hundes ist derzeit ungeklärt. Die Einsatzkräfte der Rhauderfehner Polizei nahmen den Vorfall auf und ersuchen den Hundehalter, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache oder möglicherweise einem gesichteten verletzten Hund geben können, melden sich bitte ebenfalls auf der Dienststelle Rhauderfehn.

Leer - Körperverletzung

Am 26.11.2023 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 03:41 Uhr von einem Zeugen mitgeteilt, dass in der Leeraner Fußgängerzone ein verletzter Mann liegen würde. Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein 53-jähriger Mann aus Leer Gesichtsverletzungen erlitten hatte. Nach seinen Angaben sei er von zwei unbekannten Männern zu Boden geschubst worden sei, nachdem er mit diesen aus nicht bekannten Gründen in einen Streit geraten sei. Der Verletzte wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebraucht. Die Polizei Leer hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, die Dienststelle in Leer zu kontaktieren.

