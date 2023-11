Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 26.11.2023

Leer (ots)

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfall aufgrund von Glätte ++ Komplettentwendung eines PKW ++ Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen++Sachbeschädigungen++Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß++ Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht++ Ohne Führerschein gefahren++ Sachbeschädigung-Zeugen gesucht++

Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am 25.11.2023 gegen 21:15 Uhr führten Polizeibeamte bei einem 27-jährigen aus Jemgum PKW-Führer in der Bremer Straße eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durch. Eine Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit ergab, dass der PKW-Führer unter den Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall aufgrund von Glätte

Moormerland/A31 - Am 25.11.2023 gegen 10:00 befuhr ein 32-jähriger aus Ihlow mit seinem PKW die A31 in Fahrtrichtung Emden und verlor aufgrund von Glätte die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kollidierte mit der Schutzplanke und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Fachunternehmen abgeschleppt werden.

Komplettentwendung eines PKW

Rhauderfehn - Im Zeitraum vom 24.11.2023, 21:30 Uhr bis zum 25.11.2023, 07:30 Uhr wurde im Kleenfahntjer Weg der verschlossene PKW der Marke VW Modell Caravelle in der Farbe schwarz des Geschädigten entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Rhauderfehn - Am 25.11.2023 um 17:41 Uhr wurden die Polizeibeamten zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Bahnhofstraße gerufen. Nach ersten Angaben des Meldenden sollen sich ca. 30 Personen an der Örtlichkeit aufhalten. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich mehrere Personen fußläufig von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sich das 14-Jährige Opfer aus Rhauderfehn mit weiteren Personen am Bahnhof aufgehalten habe, als eine Gruppe von ca. 30 Personen auf sie zu kam und einen Streit angefangen hat. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, woraufhin das Opfer von mehreren Personen ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt wurde. Im Nahbereich konnten die eingesetzten Beamten mehrere Personen feststellen und kontrollieren. Im Rahmen dieser Kontrollen konnten bei zwei Personen ein sogenanntes Pfefferspray ohne amtliche Prüfzeichen sowie ein Schlagstock aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Sachbeschädigungen

Ostrhauderfehn - Am 25.11.2023 um 21:40 Uhr wurde in der 1. Südwieke durch eine unbekannte Personengruppe von fünf bis sechs Personen die Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt. Wenig später gegen 23:00 Uhr kam es in der Von-Glan-Str. zu einer weiteren Sachbeschädigung. Hierbei wurden die Rollläden eines Wohnhauses beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Holtland - Am 25.11.2023 um 15:42 Uhr kam es auf der B72 im Kreuzungsbereich Siebestocker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 47-jährige PKW-Führer aus Uplengen befuhr die Siebestocker Str.in Fahrtrichtung Holtland und übersah im Kreuzungsbereich den von linkskommenden vorfahrtsberechtigten 63-jährigen PKW-Führer aus Glinde, welcher die B72 in Fahrtrichtung Hesel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der 63-jährige PKW-Führer sowie dessen 63-jährige Beifahrerin aus Glinde, nach bisherigen Kenntnisstand, schwer verletzt. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Fachunternehmen abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr im Kreuzungsbereich durch weitere hinzugezogene Polizeibeamte geregelt.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Emden - Am Samstagabend befuhr ein 33jähriger Mann aus Emden die Petkumer Straße im Stadtteil Friesland. Nach ersten Zeugenangaben fuhr er dabei in Schlangenlinien und beschädigte dabei eine dortige Verkehrsinsel. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer mit 2,08 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren. Zeugen oder durch die Fahrweise des Verursachers gefährdete Verkehrsteilnehmer setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung

Ohne Führerschein gefahren

Emden - Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein fuhr ein 27jähriger Mann aus Hinte am Samstagvormittag die Fritz-Reuter-Straße in Emden. Dieses Fehlverhalten wurde bei einer Kontrolle durch die Polizei festgestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht

Emden - In der Nacht zu Samstag beschädigten unbekannte Personen den Seitenspiegel eines Pkw der Marke Range Rover, der in der Emder Wilhelm-Hauff-Straße angestellt worden war. Zeugen dieses Vorfalles setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

