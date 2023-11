POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Bei Ladendiebstahl Messer mitgeführt++Auto beschädigt und weggefahren++Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung

Leer - Bei Ladendiebstahl Messer mitgeführt Am 23.11.2023 kam es gegen 14:00 Uhr zu der Feststellung eines Ladendiebes im einem Verbrauchermarkt am Osseweg. Ein 21-jähriger Mann aus dem nördlichen Emsland wurde angehalten nachdem er Bekleidungsteile und Alkohol in einem dreistelligen Warenwert entwendet hatte. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der junge Mann ein Messer während der Tatausführung mit sich führte. Daher muss er sich nun in einem Verfahren wegen Ladendiebstahl mit Waffen verantworten.

Ostrhauderfehn - Auto beschädigt und weggefahren Am 22.11.2023 kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte bei einem Parkmanöver auf einem Parkplatz bei einem Elektronikfachhandel am Untenende einen geparkten Pkw VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in vierstelliger Höhe zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Rhauderfehner Polizei zu kontaktieren.

Weener/Ferstenborgum - Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung Am 24.11.2023 kam es um 06:30 Uhr zu einem Unfall an der B 436 in Höhe der Einfahrt Ferstenborgum. Ein derzeit noch unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Touran befuhr die Straße Ferstenborgum und hatte die Absicht, nach links auf die B 436 einzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 18-jährigen Fahrradfahrer aus Weener, welcher auf dem dortigen Radweg in Fahrtrichtung Leer unterwegs war. Durch die Vorfahrtsverletzung durch den Pkw-Fahrer musste der junge Mann stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Dabei rutschte der 18-jährige weg, stürzte und verletzte sich dabei. Der Fahrer des VW Touran entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu informieren.

